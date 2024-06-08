Астрологічний прогноз на 8 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи успіхом не увінчаються, тому бажано – як і належить у вихідний – присвятити день відпочинку.

Символ дня: Сніг барс перед стрибком.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, шафранний, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і важко піддаються лікуванню – особливо це стосується головного болю. Неприємні відчуття в області шиї та потилиці свідчать про зашлакованість організму, який потребує очищення – відвідування лазні чи сауни.

Харчування дня: необхідно відмовитися від тютюну, алкоголю та кави – вони вплинуть на організм максимально негативний вплив.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Дачні роботи дня: можна дотримуватися врожаю плодових дерев – черешні та вишні.

Магія та містика дня: можна знімати порчу, зроблену на самотність, та заготовляти цілющі трави для зілля.

Сни дня: приємні сни нинішньої ночі говорять про те, що людина знаходиться на правильному життєвому шляху і ось-ось досягне поставленої мети, і навпаки.

Табу дня: необхідно уникати розсіяності та неуважності.

Цитата дня: «Немає самотності страшніше, ніж самотність у натовпі»(Едгар Аллан По).

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