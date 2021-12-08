Астрологічний прогноз на 8 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: діяти потрібно тільки в тому разі, якщо немає жодного сумніву у своїх силах і меті, інакше краще відмовитися від втілення в життя важливих проєктів.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день, коли треба дотриматися балансу між активністю і пасивністю.

Число дня: 5.

Колір дня: блакитний.

Камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, несуть серйозні наслідки, тому на них необхідно звернути пильну увагу і ставати до лікування одразу, без зволікання.

Афоризм дня: "Природа не знає вмирання, все, що їй відомо, це трансформація" (Вернер фон Браун).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, буде нестабільним, тому не принесе щастя тим, хто вступив до нього.

Містика дня: можна проводити магічні ритуали на кохання та талан у бізнесі.

Табу дня: не можна робити вчинки, мета яких – нашкодити будь-кому, бумеранг не забариться.

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