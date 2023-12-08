Астрологічний прогноз на 8 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активної діяльності – його бажано провести в тиші та спокої. Тим не менш, до лінощів теж вдаватися не слід — саме час приділити увагу чомусь приємному, наприклад, улюбленому заняттю.

Символ дня: Молоді яблука.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, нефритовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: геліотроп, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, може призвести до серйозних наслідків, тому лікувати її потрібно вчасно, інакше лікуватися доведеться набагато довше. Необхідно берегти очі та колінні суглоби.

Харчування дня: можна сидіти на дієті і голодувати, якщо ж такої можливості немає, то хоча б включати до раціону побільше грубої їжі, що містить клітковину.

Стрижка дня: стрижка може бути небезпечною для здоров'я.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах Таро та колоді Ленорман.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути промовистими з великою натяжкою, але проаналізувати їхній сюжет усе-таки зайвим не буде.

Табу дня: від починань у будь-якій життєвій сфері необхідно відмовитись.

Цитата дня: «Я знав чимало людей безперечно талановитих, які все життя залишалися на березі і запитували: «Чи вистачить у мене сил?» (Андре Моруа).

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