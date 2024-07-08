Астрологічний прогноз на 8 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія дня уможливлює будь-які робочі проєкти – щасливим шансом обов'язково потрібно скористатися.

Символ дня: Леопард перед стрибком.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, шафрановий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: рубін, золотий пісок.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тому зі зверненням до лікаря зволікати не варто.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса, замінивши його овочами з великою кількістю гарячих спецій.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи: можна збирати врожай фруктів.

Магія та містика дня: день сприятливий для збирання лікарських трав та виготовлення – з їх використанням – талісманів та амулетів.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, не збуваються, тому вони – лише кіно, яке можна подивитися і забути.

Табу дня: не можна виявляти агресію, навіть якщо вона видається виправданою.

Цитата дня: «Великі обіцянки зменшують довіру» (Горацій).

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