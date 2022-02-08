Астрологічний прогноз на 8 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найкращий час для бізнесу і фінансових операцій, особливо якщо йдеться про ризик — він з величезною часткою ймовірності не дасть можливості виграти, а, навпаки, призведе до втрат, так що краще не робити в цьому сенсі жодних різких рухів .

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність хвороб грудного відділу – міжреберної невралгії та стенокардії, а також серцево-судинних захворювань та харчових інтоксикацій.

Афоризм дня: "Навіть одна радість може прогнати сто сумів" (японське прислів'я).

Геометричні фігури дня: трикутник.

Шлюб і стосунки дня: день надто дисгармонійний для того, щоб укладати шлюби та призначати романтичні побачення.

Містика дня: не варто займатися магією, особливо якщо ритуали та обряди пов'язані із дзеркалами.

Табу дня: небажано спілкуватися із незнайомими людьми.

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