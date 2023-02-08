Астрологічний прогноз на 8 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має така характеристики:

Астрологічна порада дня: чим би людина цього дня не займалася, вона отримає результат, обернений до того, на який розраховувала. Спілкування з оточенням необхідно звести до мінімуму – дуже велика ймовірність ошуканства та конфліктів.

Символ дня: Золотий павук.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, ультрамарин, бірюзовий.

Щасливі камені дня: демантоїд, кривавик, уваровіт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому за появи перших симптомів необхідно одразу ж звернутися до лікаря – так можна буде трохи скоротити термін їхньої тривалості.

День сприятливий для легкої дієти.

Стрижка дня: стригтися цього дня не тільки можна, а й потрібно – зміна зачіски відіб'ється не лише на зовнішньому вигляді, а й на якості життя.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, які використовують магічну силу вогню – наприклад, свічки.

Сни дня: незважаючи на те, що сни цієї ночі можуть бути вкрай неприємними, вони – не більше ніж вплив місячної енергії, і нічого поганого не віщують.

Табу дня: небажано спілкуватися із неадекватними людьми.

Афоризм дня: "Помилка — така ж важлива обставина в житті, як і правда" (Карл Густав Юнг).

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