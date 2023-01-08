Астрологічний прогноз на 8 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно контролювати свої емоції, а також дії, вчинені під їхнім впливом, і вимовлені в пориві – хай навіть позитивному – слова. Бажано не бути надто відвертими з малознайомими людьми – про це згодом доведеться пошкодувати.
Символ дня: виноградне гроно.
Стихія дня: Земля.
Щаслив число дня: 8.
Щасливі кольори дня: жовтий, золотий.
Щасливі камені дня: обсидіан, вороняче й соколине око.
За яку частину тіла відповідає: нирки, ендокринні залози.
Хвороби дня: можна підхопити інфекцію і зазнати травми, тому необхідно бути обережними: не займатися екстремальними видами спорту, обережно пересуватися вулицями в ожеледицю і рідше відвідувати місця великого скупчення людей.
Харчування дня: якщо немає можливості поголодати і попоститися, то варто хоча б дотримуватися помірності в харчуванні – не переїдати й уникати важкої для шлунку їжі.
Стрижка дня: похід до перукарні рекомендується відкласти.
Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани й обереги – вони матимуть величезну силу.
Сни дня: сни нинішньої місячної доби часто бувають віщими і здійснюються протягом трьох днів.
Табу дня: небажано займатися самокритикою та самоїдством.
Ангел-охоронець дня: Доркан – дарує надію на краще.
Афоризм дня: "Якщо ти не можеш знайти час для відпочинку, тобі дуже скоро доведеться шукати час для лікування" (Джон Вейнмейкер).
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