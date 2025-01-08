Астрологічний прогноз на 8 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи – вони будуть приречені на невдачу, можна працювати лише над тими, які вже перебувають у роботі.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: бежевий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, які треба лікувати за розписаною лікарем схемою.

Харчування дня: необхідно стежити за свіжістю та якістю продуктів на своєму столі.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Магія та містика дня: можна освоювати магічні знання та навички.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають тривожними, але, на щастя, значення не мають – не варто брати їх близько до серця.

Табу дня: не можна розмовляти із незнайомцями.

Цитата дня: «Досить зміни декорацій, і все одразу може змінитися – хід часу, потік емоцій» (Харукі Муракамі).

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