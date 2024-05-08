Астрологічний прогноз на 8 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від активних дій потрібно відізатися: перша половина дня сприятлива для завершення розпочатих раніше справ, друга – для планування нових проектів.

Символ дня: Золотий лебідь.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий, кавовий.

Щасливе каміння дня: гранат, перли, гірський кришталь, білий корал.

За якусь частину тіла відповідає: гіпофіз.

Хвороби дня: щоб хвороба, що почалася цього дня, не стала тривалою і важкою, необхідно відразу ж вжити заходів: звернутися до лікаря та почати лікування.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання м'яса та рідкої їжі, замінивши перші страви кашами та салатами.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Дачні роботи дня: не можна розпушувати і перекопувати ґрунт – це може пошкодити коренем рослин.

Магія та містика дня: можна робити талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими: здійснюючись, вони приносять людині багато радості.

Табу дня: не можна використовувати сильні пахощі.

Цитата дня: «Дружба – це кохання без крил»(Джордж Гордон Байрон).

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