Астрологічний прогноз на 8 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: енергію, яку принесе з собою цей день, потрібно використовувати виключно для мирної мети. Думки будуть матеріалізуватися буквально на очах, тому вони повинні носити винятково позитивний характер. Можливі пропозиції, від яких не можна відмовитися — наприклад, нова посада або вигідна угода. Фінансові операції протипоказані.
Символ дня: барс, який готується до стрибка
Стихія дня: Дерево.
Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.
Число дня: 3.
Колір дня: жовтий, золотий, бурштиновий, лимонний.
Камені дня: рубін, авантюрин, карнеол, пірит.
За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.
Хвороби дня: потрібно відмовитися від непосильного фізичного навантаження і шкідливих звичок — алкоголю і куріння.
Слова дня: підвищена енергетика.
Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.
Шлюб і взаємини дня: важливо контролювати кожне своє слово — необережне висловлювання може боляче ранити партнера, а там і до сварки недалеко.
Містика дня: можна заготовлювати лікарські трави для лікувальних — і чарівних — зілля, талісманів і оберегів.
Табу дня: в жодному разі не можна відповідати агресією на агресію — це може виявитися небезпечним.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються активні люди, які рано стають самостійними — вони самі ходять до школи, розігрівають обід і роблять уроки. У дорослому віці вони направляють сили і енергію на розвиток і вдосконалення свого інтелекту, що дозволяє їм досягати успіху в професії. Щоправда — за однієї умови: вони повинні стримувати свій темперамент, в іншому разі вони можуть наламати серйозних дров.
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