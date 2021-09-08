Астрологічний прогноз на 8 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: енергію, яку принесе з собою цей день, потрібно використовувати виключно для мирної мети. Думки будуть матеріалізуватися буквально на очах, тому вони повинні носити винятково позитивний характер. Можливі пропозиції, від яких не можна відмовитися — наприклад, нова посада або вигідна угода. Фінансові операції протипоказані.

Символ дня: барс, який готується до стрибка

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 3.

Колір дня: жовтий, золотий, бурштиновий, лимонний.

Камені дня: рубін, авантюрин, карнеол, пірит.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: потрібно відмовитися від непосильного фізичного навантаження і шкідливих звичок — алкоголю і куріння.

Слова дня: підвищена енергетика.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: важливо контролювати кожне своє слово — необережне висловлювання може боляче ранити партнера, а там і до сварки недалеко.

Містика дня: можна заготовлювати лікарські трави для лікувальних — і чарівних — зілля, талісманів і оберегів.

Табу дня: в жодному разі не можна відповідати агресією на агресію — це може виявитися небезпечним.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються активні люди, які рано стають самостійними — вони самі ходять до школи, розігрівають обід і роблять уроки. У дорослому віці вони направляють сили і енергію на розвиток і вдосконалення свого інтелекту, що дозволяє їм досягати успіху в професії. Щоправда — за однієї умови: вони повинні стримувати свій темперамент, в іншому разі вони можуть наламати серйозних дров.

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