Астрологічний прогноз на 8 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для відкриттів навіть у тих галузях, які здаються людству добре відомими, не кажучи вже про досі незвідані. Також можна – і потрібно! – заряджатися енергією від усього, що приносить задоволення – спілкування, хороших фільмів і книг.

Символ дня: змія, що кусає себе за хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, електрик.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кровотворна система.

Хвороби дня: від хвороб, що розпочалися цього місячного дня, серйозні наслідки не передбачаються, але вони можуть тривати дуже довго, тож за перших симптомів недуги потрібно одразу вжити необхідних заходів.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про те, що турбує людину в житті чи роботі.

Афоризм дня: "Его не є господарем у власному домі" (Зиґмунд Фрейд).

Геометрична фігура дня: вертикально витягнутий прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Оргус – зміцнює зв'язки між людьми.

Магія та містика дня: день сприятливий для опрацювання карми – можна молитися і читати відповідні замовляння.

Табу дня: потрібно відмовитися від фінансових угод – замість прибутку вони можуть призвести до збитків.

Читайте також: