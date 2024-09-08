Астрологічний прогноз на 8 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію не найважливіших – побутових і господарських – справ, серйозні проєкти краще перенести на інший час.

Символ дня: журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливі кольори дня: волошковий, аметистовий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.

Хвороби дня: відвідувати стоматолога можна лише в разі гострого болю.

Харчування дня: бажано відмовитися від м'яса – особливо птиці.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати, щепити та пасинкувати плодові дерева.

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але якщо вони віщують хороше, в жодному разі не треба про них розповідати – можна наврочити.

Табу дня: не можна навіть на якийсь час давати комусь свої речі.

Цитата дня: "Щастя не залежить від того, хто ви і що маєте; воно залежить від того, про що ви думаєте" (Дейл Карнегі).

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