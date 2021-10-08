Астрологічний прогноз на 8 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли процвітають тільки ті, хто в будь-який життєвій або професійній ситуації сподівається тільки на себе — чужа допомога сьогодні або не знадобиться, або не настигне вчасно. Успішною сферою обіцяє бути торгівля, можна приймати пропозиції перейти на нове робоче місце.

Символ дня: барс або леопард, що готуються до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активної діяльності.

Число дня: 3

Колір дня: бурштиновий, шафранний, охра.

Камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: дискомфорт в потиличній частині голови може свідчити про зашлакованість організму — бажано ставати до його очищення: найкраще сісти на детокс-дієту.

Слова дня: один в полі воїн.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Взаємини дня: не варто з'ясовувати стосунки з друзями, рідними і коханими людьми — це загрожує сварками і конфліктами.

Містика дня: можна заготовлювати лікарські трави і робити з них зілля.

Табу дня: поганою прикметою вважається розлита олія, тому з нею потрібно поводитися особливо обережно.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються легкі на підняття, активні і діяльні люди, яким до снаги будь-яке професійне завдання. Головна мета для них — навчитися стримувати свої емоції, оскільки саме вони часто підводять "новонароджених" — як на роботі, так і в особистому житті.

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