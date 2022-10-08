Астрологічний прогноз на 8 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і потрібно – продовжувати роботу над уже розпочатими проєктами, від нових починань рекомендується відмовитись. Укладати угоди та підписувати договори можна лише у тому разі, якщо вони розраховані на коротку перспективу. День сприятливий для спілкування з керівництвом – воно охоче піде назустріч та задовольнить якщо не всі, то багато вимог.

Символ дня: диск.

Стихія дня: дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: лікарські препарати буквально всмоктуються у кров, тому необхідно ретельно стежити за їхнім дозуванням.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими, але вони відображають реальну картину життя і звертають увагу на проблеми, що в ній існують.

Стрижка дня: день максимально сприятливий для стрижки – вона якнайкраще позначиться як на зовнішньому вигляді, так і на матеріальному добробуту.

Афоризм дня: "Ми повинні пробачати егоїстів — вони невиліковно хворі" (Джейн Остін).

Ангел-охоронець дня: Оргус – дарує любов, дружбу та щасливе подружжя.

Магія та містика дня: можна проводити обряди з опрацювання карми.

Табу дня: не можна вирушати у подорожі.

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