Астрологічний прогноз на 9 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яке ухвалене рішення виявиться єдино правильним.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: бурштин, уваровіт, хризоліт, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: навіть люди з серйозними проблемами здоров'я можуть відчути полегшення, а деякі – й зовсім вилікуватися.

Харчування дня: не можна сидіти на дієті та голодувати.

Стрижка дня: один з найгірших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: від обрізання гілок необхідно відмовитися – можна занапастити дерево або кущ.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани для залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни цієї ночі пророчими не є і корисної інформації не несуть.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі.

Цитата дня: "Наше каяття – це зазвичай не стільки жаль про зло, яке вчинили ми, скільки страх зла, яке можуть заподіяти нам у відповідь" (Франсуа де Ларошфуко).

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