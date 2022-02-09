Астрологічний прогноз на 9 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для нових професійних починань, ділових переговорів, під час яких партнери охоче йдуть назустріч один одному, і фінансових угод – успішно вирішаться навіть найскладніші питання.

Символ дня: джерело.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, шафрановий.

Щасливі камені дня: січень, хризоліт, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудей.

Хвороби дня: захворювання, які почалися цього дня, проходять дуже швидко, можна сподіватися навіть на лікування тривалої недуги, яке інакше, ніж щасливим, не можна назвати.

Афоризм дня: "Серце близьких – твоя фортеця" (ірландське прислів'я).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Шлюб та стосунки дня: ідеальний день для романтичних знайомств, зустрічей з коханою людиною та укладання шлюбу.

Містика дня: можна читати змови на удачу у бізнесі, торгівлі та фінансових справах.

Табу дня: не варто вирушати в подорожі – вони будуть невдалими.

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