Астрологічний прогноз на 9 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: на успіх сьогодні будуть приречені будь-які справи – як старі, так і нові, тому необхідно доводити до пуття одні, а потім братися за інші.

День символ: орел.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, кобальтовий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не становлять особливої складності, але вимагають лікування, до якого потрібно ставати за появи перших симптомів. Не можна допускати самолікування – будь-які препарати має прописувати лікар.

Харчування дня: харчування має бути помірним, від м'яса та алкоголю треба відмовитись.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, пов'язані з чарівною силою мінералів та напівдорогоцінних монет.

Сни дня: сни нинішньої місячної ночі часто бувають пророчими – вони показують людині її майбутнє.

Табу дня: треба побоюватися великої висоти.

Афоризм дня: "Задайтеся метою щодня робити те, що вам не до вподоби. Це золоте правило допоможе вам виконувати свій обов'язок без огиди" (Марк Твен).

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