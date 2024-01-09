Астрологічний прогноз на 9 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вирішувати будь-які питання сьогодні необхідно нетрадиційним шляхом – глянувши на проблему під незвичним кутом зору. Так стане зрозуміло, що вона далеко не така складна, як здавалося спочатку.

Символ дня: Тризуб Нептуна.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: селеніт, рожевий та малиновий кварц.

За яку частину тіла відповідає: гомілки, ступні.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня найчастіше виникають під впливом стресу, тому необхідно дотримуватись емоційної рівноваги.

Харчування дня: на організм сприятливо вплине пісна їжа, з якої необхідно виключити картоплю і цитрусові.

Стрижка дня: один із найвдаліших днів для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Магія та містика дня: можна боротися з хворобами, поробленням, пристрітом та прокльонами за допомогою цілющої сили води.

Сни дня: не можна ігнорувати інформацію, яка буде у снах нинішньої ночі – як мінімум її потрібно добре обміркувати.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження у вигляді протягів, вогкості та холодних напоїв.

Цитата дня: «Коли вам здасться, що мета недосяжна, не змінюйте мету – змінюйте свій план дій» (Конфуцій).

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