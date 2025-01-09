Астрологічний прогноз на 9 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: на успіх запрограмовані лише ті справи, які мають на меті творення, від будь-якої руйнації необхідно відмовитись.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: янтарний.

Щасливі камені дня: бурштин уваровіт, сардонікс.

За якусь частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у легкій формі та протікають швидко, особливо якщо вчасно звернутися за допомогою до лікаря.

Харчування дня: від обмеження харчування треба відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення удачі у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають яскравими та приємними, але вони, на жаль, не справджуються.

Табу дня: бажано відмовитися від будь-яких поїздок

Цитата дня: «Люди можуть сумніватися у тому, що ви кажете. Але вони завжди вірять у те, що ви робите»(Льюїс Касс).

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