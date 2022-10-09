Астрологічний прогноз на 9 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати важливі справи – з урахуванням того, що на календарі вихідний, хоча б скласти приблизний план дій щодо досягнення поставленої мети. Складуться ідеальні умови для ухвалення важливого рішення – вдасться врахувати всі чинники та обставини.

Символ дня: труба, що кличе до дії.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активно діяти можна лише в тому разі, якщо це дійсно необхідно.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, темно-синій.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і перебігають легко, якщо вчасно вжити необхідних заходів, цей ефект посилиться. Особливо вразливим є кишечник, тому категорично не рекомендується їсти їжу, яка його подразнює (молоко і його похідні, продукти з великим вмістом глютену, копченості, алкоголь), і робити операції на цій частині тіла.

Сни дня: сни нинішньої ночі неінформативні, тому не варто приймати їхній сюжет близько до серця.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки – астрологи вважають, що маніпуляції із волоссям сьогодні сприяють збільшенню матеріального добробуту.

Афоризм дня: "У цьому житті вам потрібні тільки невігластво та впевненість у собі, і все – успіх вам забезпечений"(Марк Твен).

Ангел-охоронець дня: Гусфар – дарує пророчі сни та здатність передбачати майбутні події.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до екстрасенсів.

Табу дня: не можна напружувати зір – сьогодні він ослаблений.

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