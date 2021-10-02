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Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, схильні до багатоженства

Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, схильні до багатоженства

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Умовно всіх чоловіків можна поділити на дві категорії. Одні, маючи одну-єдину жінку, раз у раз змінюють коханок, інші — одружуються щоразу, коли заводять новий роман.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до багатоженства.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які в усьому надають перевагу порядку і методичності, не люблять плутанину ні в роботі, ні в особистому житті. Якщо в їхньому житті з'являється новий об'єкт для почуттів, вони вважатимуть за краще розлучитися і оформити новий шлюб, ніж заводити шури-мури з новою обраницею, ризикуючи тим, що дружина рано чи пізно розкриє їх і життя сім'ї перетвориться на перманентне пекло. Куди простіше замінити одну фігуру на "шахівниці" життя на іншу і жити далі так. Начебто нічого не сталося.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, незважаючи на бажання здаватися серйозними, а в чомусь навіть жорсткими, в душі є романтиками, що легко помітити, якщо уважно за ними поспостерігати. Вони вірять у вічне і вірне кохання, тому, навіть будучи одруженими, продовжують шукати обраницю, яка призначена їм долею. Варто їм зустріти людину, яка хоча б за декількома пунктами збігається з образом ідеалу, як вони залишають стару сім'ю і роблять нову пропозицію "руки і кохання". Ну а оскільки досконалості в нашому світі немає, представники знака все життя ходять по колу.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви — зрозуміло, зараз ідеться про чоловіків знака — в душі трохи султани, яким, як відомо, належить мати як мінімум трьох дружин, а за фактом їх у них буває набагато більше. Так, вони "зустрічаються, закохуються, одружуються", потім розлучаються, і все повторюється знову. Але вони, мабуть, єдині представники зодіаку, які зберігають добрі взаємини з усіма своїми колишніми і допомагають — як морально, так і матеріально — дітям від різних шлюбів. Була б їхня воля, вони б зібрали всіх їх в гарем і були б цілком щасливі, ось тільки багатоженство в нашій країні заборонено.

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