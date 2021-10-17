Астрологиня назвала головних гурманів серед знаків зодіаку

Смачна їжа — одне з найдоступніших задоволень, яке можуть дозволити собі всі або майже всі.

Але якщо більшість людей балують себе вишуканостями час від часу, часто обходячись простлю і нехитрим перекусом на ходу, є серед них і ті, хто ставить смачну їжу на перше місце в житті. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних гурманів зодіаку.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці як головні зодіакальні сибарити люблять розкіш у всіх її проявах, і смачна їжа в цьому сенсі — не виняток. Щоправда, переваги представників знака прості, але ситні: картопля у всіх видах — від смаженої до пюре, паста, смажена курка, борщ, котлети. Вони не стануть морочитися, змішуючи десять інгредієнтів для якогось міцного соусу, на їхньому столі завжди присутні страви, якими годували нас мами і бабусі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, впевнені, що їх у житті повинно оточувати тільки краще, на одне з перших місць ставлять смачну їжу. До того ж для них однаково важливо не тільки те, що вони їдять, а й те, як вони це роблять. Якщо вони снідають, обідають або вечеряють вдома, можна не сумніватися, що трапеза мине в найвишуканішій атмосфері: з крохмальними серветками, дорогою порцеляною і столовим сріблом. Але найбільше представники знака люблять відвідувати ресторани — там вони відчувають, що їхнє життя вдалося.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви — любителі вишуканої їжі, яку подають в не менше вишуканій атмосфері. Проста і примітивна їжа — не для представників цього знака, вони люблять модні ресторанні страви, про які згодом можна буде нібито мимохіть згадати в розмові з друзями і знайомими. До того ж їх вирізняє хороший апетит: так, стіл, накритий кінематографістами у фільмі "Іван Васильович змінює професію", точно припаде їм до смаку своїм достатком — все-таки цар є цар.

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