Астрологиня назвала найбільш артистичні знаки зодіаку

Артистичність необхідна людям не тільки на сцені, а й у житті — ті, хто мають цю якість, легше вирішують купу професійних і побутових питань.

Але чому одні наділені нею з лишком, а інші можуть тільки із захопленням дивитися на них збоку? Астрологиня Людмила Булгакова назвала автомобілі, які артистичні знаки зодіаку.

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Рак (22.06 – 22.07)

Раки, мабуть, є найартистичнішим зодіакальним знаком: річ у тому, що вони вкрай інтуїтивні, відчувають настрій іншої людини на тонкій енергетичній хвилі, як свій власний, тому представникам знака дуже легко перейнятися ним і перевтілитися в чужий образ так, що навіть Станіславський здивовано вигукнув би: "Вірю!" Грають вони і в житті, приміряючи на себе масу різних образів, але найкраще їм вдаються ролі жертв — Раки, як ніхто інші, вміють натиснути на жалість.

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Лев (23.07 – 21.08)

Леви з їхньою поважністю, імпозантністю і панськими манерами є акторами за визначенням, водночас абсолютно неважливо, грають вони в житті або на сцені і знімальному майданчику. Представники знака легко уживаються в будь-який образ, особливо якщо йдеться про всіх королів і аристократів світової драматургії — і грають так, що їхня достовірність не викликає жодних сумнівів. Втім, в житті представники знака теж часто захоплюються і грають роль царствених осіб, а деякі з цього образу ніколи і не виходять.

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Водолій (21.01 – 18.02)

Артистичність Водоліїв не знає меж: вони добре знаються на людських характерах, охоче "приміряють на себе" різні образи і водночас мають однаково переконливий вигляд і в ролі принца, і в ролі жебрака. І якщо в мистецтві така поведінка є перевіркою на профпридатність, то в житті вони часто користуються нею для повноти самовираження: будучи особистостями богемними, вони потребують того, щоб презентувати продукти своєї творчості з найнесподіванішого боку, і артистичність їм в цьому допомагає.

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