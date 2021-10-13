Астрологиня назвала найбільш дисципліновані знаки зодіаку

Дисциплінованість — одна з найважливіших якостей, необхідних людям, які хочуть домогтися професійного успіху.

Ось тільки притаманна воно далеко не всім — для цього потрібно з'явитися на світ у правильний час. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш дисципліновані знаки зодіаку.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви своєю схильністю до дисципліни зобов'язані вмінню тримати себе в руках і приховувати емоції — саме вони найчастіше заважають людям діяти відповідно до складеного заздалегідь плану і не відволікатися на вирішення другорядних питань. Представники знака опанували це вміння на всі сто відсотків, тому можуть дати сто очок наперед тим, хто розпорошується одразу на кілька справ і дозволяє почуттям взяти гору над справою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які є головними трудоголіками зодіаку, про дисципліну знають не з чуток, в іншому разі вони ніколи б не домоглися результатів, якими заслужено пишаються. Саме властива їм дисциплінованість допомагає вирішувати робочі питання одне за іншим, не забігаючи вперед і не відступаючи назад, вписуючись в усі графіки та розклади незалежно від того, складають вони їх самі чи ні.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези — знак рухливий, не завжди врівноважений, але прагне до рівноваги, і саме дисципліна приводить їх в такий — комфортний для них — стан. Тому представники знака дотримуються всіх вже наявних — в сім'ї або на роботі — традицй і придумують свої, які теж не залишають без уваги. Завдяки цьому вони встигають набагато більше, ніж зробили б, якби махнули на традиції рукою.

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