Астрологиня назвала найбільш холоднокровні знаки зодіаку

На них можна покластися в будь-якій ситуації: вони не бігатимуть, не знаючи, що зробити, а одразу ж зберуться з думками і ухвалять єдине правильне рішення, яке врятує як їх, так і оточення.

Прохолодності таких людей можна позаздрити, не кожному дана можливість демонструвати такий спокій і витримку в найскладніші моменти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш холоднокровні знаки зодіаку.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, мабуть, найбільш холоднокровний знак зодіаку — вони вміють панувати над собою і, так би мовити, "тримати обличчя" за будь-яких обставин. Поки інші кидаються у пошуках правильного рішення, роблячи водночас масу зайвих – а часом і шкідливих – рішень, представники цього знака не дозволяють собі емоцій, оскільки впевнені, що вони позбавлять їхніх сил, необхідних для тверезого погляду на те, що відбувається. Загалом, можна сказати, що тим, хто перебуває поряд з ними у складній ситуації, просто пощастило: вони здатні вивести з темряви на світло як себе, так і інших.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці зобов'язані холоднокровністю своїй повільності — вони, ніде правди діти, є тугодумами: у той час, коли інші вже зрозуміли всю критичність ситуації, до них це розуміння ще не дійшло, тому вони здатні розумно міркувати і ухвалювати рішення. І тільки виплутавшись із ситуації, вони нарешті усвідомлюють, що були на волосок від серйозних неприємностей, і жахаються, більше того, можуть впасти в паніку та істерику, але, на щастя, така реакція є запізнілою, а значить, їхні емоції не можуть їм нашкодити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, як правило, холоднокровні за необхідністю: вони не менш емоційні і чуттєві, ніж інші, але в критичних ситуаціях можуть опанувати себе, затиснути емоції в кулак і зосередитися не на своїх почуттях, а на вирішенні проблеми, що стоїть перед ними. Як правило, це легко їм вдається, і лише потім, перевівши дух, вони дозволяють собі розслабитися. Найчастіше саме в цей момент вони можуть відчувати справжній жах, оскільки представники знака дуже добре розуміють, як сильно вони могли б постраждати в результаті.

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