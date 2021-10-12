Астрологиня назвала найбільш кокетливих жінок зодіаку

Кокетство — перша стадія флірту, спрямована на все оточення без винятку.

Подивившись, як об'єкти, в яких пускають бісики, реагують на знаки уваги, кокетки часто роблять висновки про те, чи варто заводити з ними взаємини чи ні. Добре б заздалегідь знати, хто здатний на такий прояв флірту, а хто — ні. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш кокетливих жінок зодіаку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — знак легкий, але далеко не такий легковажний, як це може здатися на перший погляд. Проте мистецтво флірту його представниці опанували чудово, і тільки стріляниною очима ніколи не обмежуються. Вони знають, як дати об'єкту своєї уваги надію на продовження стосунків, потім її відібрати, а потім повернути назад — в результаті "жертва" готова йти за ними буквально на край світу.

Тереза (24.09 – 23.10)

Терези — ще один легкий в енергетичному плані знак, його представниці легко спілкуються з тими, хто їм симпатичний, зацікавлюють їх ерудицією і підкорюють витонченістю — і те, і те притаманне їм від народження, а також умінням розбиратися в мистецтві, що є якістю набутою. Водночас вони залучають чоловіків, які їх оточують, тонкими натяками, вишуканими компліментами, а також тим, що нічим їх не напружують і не "вантажать".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці властивою їм чарівністю можуть не тільки зачаровувати представників протилежної статі, але і брати міста, якщо, звичайно, їм це було б потрібно. Вони так сліпуче усміхаються, так заразливо сміються і так легко спілкуються, що чоловіки впевнені: вони знайшли ту, яка буде їм одночасно і другом, і коханою. Представниці знака не прагнуть заміж і не тиснуть в цьому сенсі на знайомих чоловіків, що ще більше привертає до них останніх.

Гороскопи на жовтень 2021:

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