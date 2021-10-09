Астрологиня назвала найлегковажніших жінок зодіаку

Вони легковажні й непостійні, можуть різко змінити не тільки настрій, але і життя — як своє, так і чуже.

Щопправда, важко сказати, які почуття частіше має до них оточення — засудження або захоплення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш легковажних жінок зодіаку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — знак повітря, тому не дивно, що вони мають рухому психіку, що часто заносить їх, що називається, не в той степ. Цією своєю якістю вони зобов'язані ще й притаманною їм подвійності характеру, що часто робить спілкування з представницями знаками практично нестерпним. Сьогодні вони говорять одне, а завтра — зовсім інше, перевертаючи свої попередні "свідчення" з ніг на голову, до того ж стосується це не тільки їхніх слів, але і справ.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії — ще один повітряний знак, представниць якого "завдяки" їхній легковажності носить хвилями життя як тріску. Вони часто потрапляють в найнеймовірніші ситуації, з яких — треба віддати їм належне — виплутуються легко і без наслідків, виходячи сухими з води. Щоразу після такого випадку вони обіцяють собі — і іншим — що упіймалися на вудку своєї легковажності востаннє, але за першої ж зручної нагоди знову йдуть в загул.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці не нудьгують самі і не дають нудьгувати тим, хто перебуває поруч із ними. Здавалося б, ще вчора вони збиралися сидіти вдома і нікуди не висовуватися, а вже сьогодні, покидавши в сумку тільки найнеобхідніше, вирушають на край світу — зрозуміло, якщо епідемічна ситуація їм це дозволяє. Не менш легковажні представниці знака і в стосунках: присяги в коханні, які вони складають сьогодні, вже завтра не будуть нічого для них означати — вони знайдуть собі нове захоплення.

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