Астрологиня назвала найгірших чоловіків зодіаку

Вийти заміж вдало — завдання кожної жінки, в іншому разі краще вже зовсім не виходити.

Однак великий ризик, що називається, нарватися на людину, яка забезпечить не найщасливіше сімейне життя. На кого в цьому плані потрібно звернути пильну увагу? Астрологиня Людмила Булгакова назвала найгірших чоловіків зодіаку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони посідають першу позицію в рейтингу найгірших чоловіків через свої ревнощі, з якими вони — за всього свого бажання — не можуть нічого зробити. Варто їхній партнерці трохи уважніше, ніж зазвичай, подивитися на телеграфний стовп — в буквальному сенсі цього слова, — як представникам знака зносить дах, і вони влаштовують приголомшливу сцену з криками, образами, биттям посуду, а якщо не пощастить, то і з рукоприкладством. Після кожного такого випадку вони бурхливо каються, але нічого не забувають, тому за нагоди все повторюється знову. А це серйозна загроза для спільного життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — і стосується це як чоловіків, так і жінок, але перших все-таки більше — не створені для сімейного життя через свою полігамність. Вони не в змозі зберігати вірність своєму партнерові не те що все життя, але і кілька місяців поспіль. Зустрівши черговий предмет палкої пристрасті, вони, як їм здається, ніколи більше не підуть на сторону, але мине зовсім небагато часу, і представники знаку починають стріляти очима по боках у пошуках нового об'єкта обожнювання. Потрібно мати специфічний склад характеру, щоб терпіти такого ловеласа поруч.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії — особистості волелюбні, а шлюб — як офіційний, так і цивільний — на їхній погляд, обмежує їхню свободу. Навіть незначні, але обов'язкові для спільного життя закони — наприклад, необхідність вчасно приходити ввечері додому або проводити вихідні з родиною, сприймаються ними як важка повинність, яку вони змушені виконувати через силу, наступаючи на горло своїм бажанням. Не дивно, що, ледве встигнувши вступити в шлюб, вони вже починають ним перейматися і зникати з дому з приводу і без приводу, а в разі необхідності — ображатися і замикатися в собі.

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