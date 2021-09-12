Астрологиня назвала найкрасивіші знаки зодіаку

Скільки б нам не повторювали знамениту приказку «Не народися красивою, а народися щасливою», немає жінки, яка погодилася б бути некрасивою.

Заради того, щоб стати красунями, кожна з них найчастіше йде на серйозні жертви і дуже заздрить тим, хто має неабиякі зовнішні дані від природи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкрасивіші знаки зодіаку.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, планетою-управителем яких є Венера, мабуть, найкрасивіший знак зодіаку — особливо це стосується жінок, які є справжніми богинями любові і краси. Крім приголомшливої зовнішності, вони, як правило, мають природний магнетизм, який дозволяє їм привернути увагу будь-якого представника протилежної статі. Зброя представниць цієї статі — довге волосся, струнка, ставна фігура і загадковий погляд, що кличе за собою, — як у музи і дружини Володимира Висоцького, французької актриси Марини Владі.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви — і, особливо, Левиці — «беруть» оточення властивою їм царственістю і величчю. Втім, в красивих рисах обличчя і фігурі з бентежними вигинами їм теж відмовити не можна, тим більше, що вони — як ніхто — вміють підкреслити свої чесноти за допомогою макіяжу і вдалою одягу, а заодно і приховати недоліки, які у них — як і у всіх інших — звичайно ж є. Але, звичайно ж, їхній головний коник — горде посадження голови, царствена постава і вишукані манери, які підкреслюють їхнє королівське походження.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, навіть не маючи правильних рис обличчя, завдяки яким вони могли б постати перед оточенням подобою античних статуй, все одно здаються всім дуже красивими, а тому привабливими. Всьому «виною» — потужна внутрішня енергетика, яка подібна до джерела світла, що висвітлює їх зсередини і робить по-справжньому чарівними. Не дивно, що вони мають великий успіх у протилежної статі, представники якого готові йти за Близнятами буквально на край світу.

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