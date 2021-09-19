Астрологиня назвала "найпривабливіші і найчарівніші" знаки зодіаку

Кожна — ну або майже кожна — з нас мріє про те, щоб її, подібно до героїні культового фільму, назвали "найчарівнішою і привабливою".

Одні докладають для цього масу зусиль, інші ж мають такі якості від природи — так би мовити, за правом народження. Астрологиня Людмила Булгакова назвала "найпривабливіші і найчарівніші" знаки зодіаку.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які хочуть когось причарувати і зачарувати, і напружуватися особливо не доводиться — вони вселяють ніжні почуття за замовчуванням: на них досить просто подивитися, щоб, так би мовити, перейнятися. Царствена постава, благородні манери і водночас крайній ступінь доброзичливості, яку буквально випромінюють представники знака, не залишає байдужим нікого. Ну а якщо вони ще й усміхнуться, то всі присутні в радіусі ста метрів виявляться вбитими — зрозуміло, в позитивному сенсі цього слова — з одного маху.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, незважаючи на свою крайню стриманість і уявну холодність, вміють вселяти навколишнім приємні почуття. Насамперед це відбувається завдяки їхній практичності: вони вміють вчасно дати слушну пораду, поспівчувати і відгукнутися на чужі проблеми, висловлюючи справжнє — а не показне — співчуття. Можливо, представники знака не вміють — або не хочуть — явно демонструвати свою доброзичливість, але, оскільки внутрішньо вона їх просто переповнює, від них ідуть флюїди чарівності і привабливості.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, незважаючи на їхній довгий язик і нерозважливість, ніяк не можна відмовити в чарівності. Вони настільки наївні і одночасно доброзичливі, що вселяють — в усякому разі, в плані першого враження, згодом вони, на жаль, можуть його зіпсувати — оточенню винятково добрі почуття. Більш того, ними хочеться захоплюватися, їх хочеться наслідувати у всьому — від стилю в одязі до манери одягатися і поводитися в суспільстві. Все сказане вище найбільше стосується тих представників знака, які обрали професію вчителів і викладачів вищої школи — вихованці згадують про них з добром і через десятки років.

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