Астрологиня назвала найсильніших жінок зодіаку

Хтось здається після першої невдачі, а хтось — йде до кінця, долаючи — одна за одною — всі перешкоди.

Сила — така ж вроджена якість, як колір очей або форма носа, тому одні мають її більшою, а інші — меншою мірою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найсильніші знаки зодіаку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги в рейтингу найсильніших знаків зодіаку справедливо посідають першу позицію, і цим вони зобов'язані таким якостям свого характеру, як завзятість — аж до впертості — і методичність. Натрапивши на перешкоду, вони не гальмують і не шукають обхідні шляхи, а штурмують "вершину" доти, поки не візьмуть її. Якщо не підходить один засіб, вони будуть спокійно і методично застосовувати інший, поки не доможуться свого.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни своєю силою — насамперед моральною — зобов'язані стихії: Вогонь, який робить їх енергетично потужним знаком, допомагає здолати з нальоту будь-які перешкоди — немає такої мети, яка могла б встояти перед їхніми натиском, завзятістю та впертістю. Щоравда, у їхніх методів є один недолік — вони витрачають занадто багато сил, коли можна обійтися їхнім мінімумом, так і "побічні ефекти" — у вигляді непотрібних сварок і конфліктів — трапляються у них частіше, ніж у інших.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони своєю силою зобов'язані власній енергетичності і магнетизму: вони не штурмують вершини і не "випалюють" все навколо себе, у них інша тактика — представники знака, подібно Медузі Горгоні, гіпнотизують і заморожують своїх суперників або супротивників, після чого останні вже не уявляють для них жодної небезпеки. Ну а коли площа для маневрів виявляється вільною, можна йти до мети, практично безперешкодно, економлячи сили і ресурси.

Гороскопи на жовтень 2021:

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