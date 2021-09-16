Астрологиня назвала найзухваліші знаки зодіаку

Зухвалість у наш час — швидше гідність, ніж недолік, якою вона вважалася ще зовсім недавно.

Така якість характеру дозволяє домогтися багато чого — як в особистому житті, так і в професії, але й неприємностей може завдати багато. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найсміливіші знаки зодіаку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці за правом посідають перше місце в рейтингу найбільш зухвалих знаків зодіаку — в напорливості, а часом і в нахабстві їм точно не відмовиш: вони здатні як на різкі слова, так і на рішучі вчинки. Втім, не можна сказати, що представники знака завжди налаштовані на те, щоб, образно кажучи, перти з ножем на паровоз, найчастіше вони так вчиняють тільки тому, що сформована ситуація не залишає їм іншого вибору — якщо вони не включать свою природну наполегливість, то програють за всіма статтями.

Водолій (21.01 – 18.02)

Для Водоліїв зухвалість — стиль життя і поведінки, особливо якщо йдеться про представників богеми. Їм властиві сміливість в одязі, оригінальні — точніше, різкі і навіть неприємні — висловлювання і екстравагантні вчинки. Вони б і раді поводитися інакше, але тоді про них не напишуть в друкованих і не знімуть сюжет для електронних ЗМІ, а це для людей мистецтва просто неприпустимо. Втім, якщо представники знака не мають жодного стосунку до богеми, вони все одно залишаються зухвалими — щось в їхньому характері спонукає їх до таких слів і дій.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козерогів, особливо коли вони навпростець рухаються до своєї мети — передусім професійної — важко зупинити і утримати від зухвалих слів і вчинків. Щоправда, треба віддати належне представникам знака, вони користуються цією якістю свого характеру тільки з мирною метою. Як правило, вони не хочуть нікого образити, хоча, звичайно, можливо всяке: іноді — в гонитві за своєю вигодою — вони можуть бути надто різкими і наполегливими, що не найкращим чином позначається на їхніх стосунках з оточенням.

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