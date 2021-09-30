Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до алкоголізму

Як відомо, в малих дозах алкоголь є ліками, а у великих — отрутою.

Проте, знаходяться люди, які присвячують зеленому змію все своє життя, — хтось свідомо, а хтось мимоволі, тому що так йому написано на роду. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до алкоголізму.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — через властиву їм комунікабельність — як відомо, часто вибирають професії, пов'язані зі спілкуванням з великою кількістю людей і, як наслідок, різноманітними святами, фуршетами і вечірками. Оскільки вони рідко минають без спиртного, то представники знака зі слабкою волею цілком можуть призвичаїтися до нього, тому їм варто тримати себе в руках і обмежувати вживання міцних напоїв, якщо, звичайно, вони не хочуть стати алкоголіками.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни часто страждають від власного життєлюбства і цікавості: вони так хочуть взяти від життя все, що нерозважливо кидаються в будь-які авантюри і пробують все, що здається їм привабливим. Не дивно, що алкоголь входить в список речей, які їх спокушають, ну а оскільки представники знака більше за інших схильні до впливу спиртного, вони легко і швидко «підсаджуються» на нього. Зірки радять їм ставитися до алкоголю вкрай обережно: пити потроху і тільки у свята.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези дуже бояться когось засмутити, тому часто роблять те, що викликає у них відторгнення і навіть неприязнь. Подібно хокеїстові Гуріну з культового фільму вони випивають то «за молодих», то «за новонароджену», побоюючись, що на них хтось образиться, — доти, доки зелений змій остаточно не затягне їх на дно. Тоді вже на них ніхто не ображається, але і спілкуватися далі з людиною, яка опустилася, не хоче, тому представникам знака необхідно навчитися говорити «ні».

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