Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до аутоагресії

Думка про те, щоб завдати собі шкоди, хоч раз у житті відвідує кожну людину.

На щастя, більша частина з нас не йде в неї на поводі, а відкидає практично одразу, відмовляючись її обмірковувати, проте є і ті, хто не тільки приймає ідею про покарання себе за щось морально чи фізично до відома, а іноді втілює її. у життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які здійснюють акти аутоагресії частіше, ніж інші.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки відрізняються від своїх колег за зодіаком гіперчутливістю: вони переживають завжди, скрізь і з приводу, а також, що важливо, схильні в усьому шукати винних – на себе вони відповідальність за помилки і прорахунки ніколи не беруть. Саме тому у складній – конфліктній – ситуації вони й розглядають такий варіант, як заподіяння собі шкоди, адже тоді люди, які перед ними винні, переживатимуть, плакатимуть та страждатимуть від докорів сумління.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії як один із найбільш творчих знаків зодіаку розглядають аутоагресію як художній акт, навіть два – скажімо, спочатку перформанс, а потім інсталяція. Про те, що це будуть небезпечні дії, шкода може бути значною або навіть непоправною, і тому навряд чи їм вдасться скуштувати пов'язану з ними славу, вони просто не думають: дивно, коли так легковажно і непередбачливо поводяться дорослі люди, які вже мають якийсь життєвий досвід.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — один із двоїстих знаків зодіаку, завжди, щоб задовольнити потреби кожного свого двійника, як варіант аутоагресії розглядають різні варіанти. Через якості свого характеру, їм може здаватися, що моральний чи фізичний біль відчує лише одна їхня частина, а друга продовжить жити і бути здоровою ніби нічого й не сталося – найімовірніше, вони легко йдуть на дії, які жахають інших.

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