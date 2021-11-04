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Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до емоційного вигорання

Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до емоційного вигорання

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Хтось іде життям легко, подібно до метелика пурхаючи з квітки на квітку, а хтось – пересувається насилу, зупиняючись на кожній події і важко її переживаючи.

Не піддається сумніву той факт, що одні люди схильні до емоційного вигорання більше, а інші – менше, і найчастіше цей чинник залежить від часу народження людини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, схильні до емоційного вигоряння.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни своєю схильністю до професійного вигорання зобов'язані власному прагненню у всьому дійти до кінця. Вони з тих, хто, як заведено говорити, багато на себе беруть: звалюють на плечі – як у прямому, так і в переносному значенні – всі можливі та неможливі проєкти і тягнуть їх щосили, ну а оскільки вони, навіть у представників цього впертого знака, не безмежні, зрештою надриваються і втрачають інтерес до того, що роблять. Щоправда, триває їхня відстороненість від реальності недовго – вони швидко відновлюються.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – як жоден інший знак зодіаку схильні все приймати близько до серця: навіть незначна професійна невдача, на яку представники іншого знака не звернули б зовсім жодної уваги, для них є справжньою катастрофою. Недивно, що вони дуже швидко виходять з ладу – такий напружений режим витримують далеко не всі, а представники цього знака особливою витривалістю не відрізняються. Для відновлення їм потрібно багато часу і сил, тому їм краще не перенапружуватися.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – великі любителі себе "накручувати": зіткнувшись із першою – хай навіть і незначною – перешкодою на професійному шляху, вони лякаються, губляться і починають посилено займатися самобичуванням. У таких випадках вони звинувачують себе у всіх смертних гріхах, але найбільше в безталанності та некомпетентності, що, звичайно ж, далеко не завжди є правдою. Найчастіше представники знака доводять себе до такого стану, в якому важко не тільки працювати, а й жити, та й виходять із цього стану довше за інших.

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