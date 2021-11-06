Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до манії величі

Незважаючи на рівність всіх людей, що живуть на світі, деякі з них все-таки дозволяють собі дивитися на інших зверхньо.

Як мінімум про них кажуть, що у них завищена самооцінка, а як максимум – звинувачують у тому, що вони страждають на манію величі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до манії величі.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви — поза всяким сумнівом — страждають від манії величі більше за інших, хоча якщо ви запитаєте їх про неї, то почуєте, що особисто вони жодних страждань не відчувають — навпаки, отримують задоволення від цього почуття. Втім, треба віддати їм належне — вони справді не завдають незручностей оточенню, більше того, вони дивляться на представників знака з манією величі як на нерозумних дітей: мовляв, чим би — у цьому разі усвідомленням власної значущості — дитя не тішилося, аби не плакало.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці, ці зодіакальні сибарити, стають пихатими і зарозумілими тоді, коли, на їхній погляд, досягли вершин буття, тобто придбали те, що потрібно людині з такою самою схильністю до комфорту, як у них. Якщо у представників знака є розкішна квартира (або заміський будинок), вони їздять на статусному автомобілі і можуть собі дозволити смачну їжу та брендовий одяг, оточенню необхідно бути готовим до того, що вони дивитимуться на всіх зверхньо, оскільки манія величі – їхня улюблена "хвороба".

Діва (22.08 – 23.09)

Діви зарозумілі від природи: будучи впевненими у своїй досконалості, вони дуже рідко пробачають оточенню те, що не є, як здається, настільки бездоганним, як вони самі. Представників знака не бентежить навіть те, що їхнє уявлення про власні переваги і чужі недоліки далеко не завжди відповідає істині, а вони самі просто підганяють бажане під дійсне: просто їм дуже хочеться височіти над іншими, тому вони вірять у те, що мають на це підстави .

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