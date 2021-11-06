Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до манії величі

Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до манії величі

Credits

Незважаючи на рівність всіх людей, що живуть на світі, деякі з них все-таки дозволяють собі дивитися на інших зверхньо.

Як мінімум про них кажуть, що у них завищена самооцінка, а як максимум – звинувачують у тому, що вони страждають на манію величі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до манії величі.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви — поза всяким сумнівом — страждають від манії величі більше за інших, хоча якщо ви запитаєте їх про неї, то почуєте, що особисто вони жодних страждань не відчувають — навпаки, отримують задоволення від цього почуття. Втім, треба віддати їм належне — вони справді не завдають незручностей оточенню, більше того, вони дивляться на представників знака з манією величі як на нерозумних дітей: мовляв, чим би — у цьому разі усвідомленням власної значущості — дитя не тішилося, аби не плакало.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці, ці зодіакальні сибарити, стають пихатими і зарозумілими тоді, коли, на їхній погляд, досягли вершин буття, тобто придбали те, що потрібно людині з такою самою схильністю до комфорту, як у них. Якщо у представників знака є розкішна квартира (або заміський будинок), вони їздять на статусному автомобілі і можуть собі дозволити смачну їжу та брендовий одяг, оточенню необхідно бути готовим до того, що вони дивитимуться на всіх зверхньо, оскільки манія величі – їхня улюблена "хвороба".

Діва (22.08 – 23.09)

Діви зарозумілі від природи: будучи впевненими у своїй досконалості, вони дуже рідко пробачають оточенню те, що не є, як здається, настільки бездоганним, як вони самі. Представників знака не бентежить навіть те, що їхнє уявлення про власні переваги і чужі недоліки далеко не завжди відповідає істині, а вони самі просто підганяють бажане під дійсне: просто їм дуже хочеться височіти над іншими, тому вони вірять у те, що мають на це підстави .

Читайте також:

Наступна публікація