Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до перфекціонізму

Більшість із нас не висуває особливих вимог ні до себе самих, ні до того, що вони роблять: їх влаштує як якісно виконана робота, так і те, що в народі називають "тяп-ляп".

Але трапляються й ті, хто завжди незадоволений собою і результатами своєї професійної діяльності: вони готові все доводити до досконалості, діючи за принципом "краще — ворог хорошого" і витрачаючи на вдосконалення час і сили. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до перфекціонізму.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – перфекціоністи від народження: все, що існує навколо них, має бути максимально перероблено "під них" – тобто набути рис досконалості у всіх сенсах, щоправда, так, як уявляють це представники знака. Вони не ляжуть спати, поки не випрасують одяг, який вони збираються вдягнути завтра, і не витруть останню, що залишилася на поверхні меблів, порошинку, оскільки не зможуть заснути, знаючи, що щось поряд з ними не так.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів можна назвати перфекціоністами мимоволі: будучи за вдачею трудоголіками, вони не можуть дозволити, щоб те, що вони створили: чи то табуретка, чи детективний роман, – не відповідало б найвищим критеріям якості. Тому вони доводять до стану досконалості все, що роблять, переносячи цю звичку з професійних питань на побутові та навіть особисті: так, ремонт у них має бути на заздрість усім, а побачення організоване якнайкраще.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони своїм перфекціонізмом завдячують своєму ж самоїдству, яке є однією з головних – властивих їм – якістю: вирішивши, що в їхній роботі чи зовнішньому вигляді щось не відповідає ідеалу – так би мовити, не комільфо, вони буквально гризтимуть себе зсередини. Самоїдство представників знака здатне довести їх до несамовитого стану, тому вони намагаються уникати будь-якої недосконалості, доводячи до нього все, що так чи так має до них стосунок.

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