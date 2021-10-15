Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких краще не ставати на шляху

Різні люди йдуть до своєї мети по-різному: хтось дотримується всіх правил "дорожнього руху", а хтось — мчить на підвищеній, а тому забороненій швидкості.

З останніми краще не зв'язуватися і не стикатися: вони зметуть несподівану перешкоду і навіть не помітять цього. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, у яких краще не ставати на шляху.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — запальні і непередбачувані: людині, яка завадить їм йти до наміченої мети, не позаздриш — вони просто зметуть її зі своєї дороги, до того ж часто не в переносному, а в прямому сенсі цього слова. Вони абсолютно щиро впевнені, що їхні справи набагато важливіші, ніж чиїсь чужі, тому для їхнього досягнення вони можуть використовувати будь-які засоби, на які вистачить їхніх сил і винахідливості.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, взагалі-то, знак незлобивий — його представникам властива добра душа, що дозволяє їм робити широкі жести. Але вже якщо вони вирішать, що повинні досягти мети будь-що-будь, зупинити їх неможливо. Заради своїх намірів вони готові відсунути вбік будь-яку людину — навіть рідну або близьку. Щоправда, отримавши бажане вони, швидше за все, схаменуться і будуть довго — і цілком щиро — перепрошувати, але справи цим вже не виправиш.

Діва (22.08 – 23.09)

Дів недаремно називають "сірими кардиналами" зодіаку: ні, на шляху до заповітної мети вони не стануть, подібно Овнам або Левам, розштовхувати оточення ліктями — навіщо витрачати дорогоцінну фізичну енергію. Вони зроблять все чужими руками: склавши таку інтригу або придумавши таку багатоходівку, що все складеться як нібито саме собою — без їхньої активної участі. Їм же залишиться тільки пожинати плоди своїх інтриг, що вони із задоволенням і зроблять.

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