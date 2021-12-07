Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких не ростуть рослини

Усі ми намагаємося щось вирощувати – хтось картоплю на городі, хтось – орхідеї на підвіконні.

Ось тільки у когось чудово ростуть будь-які — навіть дуже примхливі і вимогливі — рослини, а інші не в змозі виростити навіть кактус, про таких людей зазвичай кажуть, що у них важка рука. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не мають жодних рослин.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни не відчувають, що потрібно рослинам, тому постійно роблять не те, що їм потрібно: рослини, які потребують поливу, пересушують, а ті, яким потрібна обмежена кількість води, нещадно заливають. Чи варто дивуватися з того, що навіть домашні квіти – не кажучи вже про садові та городні культури – у них не ростуть: вони просто не витримують такого знущання. Втім, треба віддати належне представникам знака: рано чи пізно вони розуміють, що садівник із них не вийде, і кидають це заняття.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви здатні викликати у рослин стрес вже одним своїм дотиком, тому, що б вони їм не робили, все марно. Зірки особливо не радять представникам знака поливати свої квіти – волога, яка в інших руках є живлющою, у них стає справжньою отрутою, яка губить навіть найвибагливіші квіти – вони можуть засушити навіть перекотиполе. Єдине, на що вистачає агрономічних знань представників знака – це на сухостої, їм ніщо не зашкодить.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці дуже люблять кімнатні квіти, тому постійно купують нові й нові екземпляри, але оскільки ті категорично відмовляються рости і цвісти, представники знака дуже швидко до них байдужіють. Вони позбавляються їх, роздаровуючи друзям і знайомим, а ті, що засохли, просто викидають, щоб незабаром купити нові – чи варто каже, що їх спіткає та сама доля? Тому Стрільцям залишається задовольнятися квітами у букетах, які їм дарують у великій кількості.

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