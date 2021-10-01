Астрологиня назвала знаки зодіаку, які для досягнення мети підуть по головах

Всі ми досягаємо своєї мети різними способами.

Для одних аморальні вчинки — категоричне табу, інші готові піти на що завгодно, лише б отримати те, що запланували. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які заради досягнення своєї мети підуть по головах.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви впевнені в тому, що важлива мета виправдовує будь-які засоби, тому не особливо переймаються з цього приводу. Кар'єра для них набагато важливіша дружніх взаємин, тому вони, не замислюючись, підставлять людину, з якою їх пов'язують довготривалі добрі стосунки заради того, щоб отримати нову посаду або перспективний — зокрема і у фінансовому плані — проєкт. Втім, точно так же представники знака поводяться в особистому житті — мудрість про те, що на чужому нещасті щастя не побудуєш, не для них.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — через свою легковажність і поверхневе ставлення до життя — просто не замислюються про те, що своїм вчинком можуть зробити комусь боляче. У той момент, коли їм необхідно ухвалити важливе рішення, вони нібито забувають про тих, на кого їхні дії матимуть негативний вплив — для них існують тільки вони і більше ніхто. До того ж представники знака часто використовують оточення для досягнення своєї мети і не бачать в цьому нічого поганого.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби справляють враження тонких романтичних осіб, і ці якості дійсно їм властиві, але — одночасно — за ними ховається жорсткість і непередбачуваність. Представники знака завжди спрямовані на успіх, водночас вони зовсім не думають про те, що своїми діями можуть завдати шкоди іншим — точніше, це їх зовсім не цікавить. Вони такі ж верткі і слизькі, як істоти, що дали назву знаку, тому упіймати їх на негідних вчинках практично неможливо — вони будуть все заперечувати.

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