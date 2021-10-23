Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять давати поради

Кількість людей, які люблять давати поради, завжди переважає чисельністю тих, хто в цих порадах потребує.

До того ж їх зовсім не бентежить той факт, що вони втручаються не в свою справу, адже вони, як їм здається, роблять людям добро. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які люблять давати поради.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги — мудрий знак, представники якого завжди знають, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації, і саме цей факт найбільше дратує тих, кому вони дають свої поради. Можливо, це пов'язано з тим, що свою думку представники знака висловлюють безапеляційно, принижуючи тим самим свого співрозмовника, не вміючи знайти потрібний доброзичливий тон, а це нікому не подобається.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята часто дратують оточуючих через зверхність, з якою вони висловлюють свою думку щодо чужого особистого життя, а також їх суперечливість: сьогодні вони можуть пропонувати своєму співрозмовнику одне, а вже завтра — зовсім інше. В результаті людина збита з пантелику і не знає, що їй робити — як вчинити в тій чи іншій ситуації, що засмучує, а в деяких випадках і дратує її.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії дуже люблять давати поради, які — в більшості своїй — виявляються слушними, тому до них мало б сенс прислухатися, якби не одне "але": самі вони своїм радам слідують рідко, що викликає в оточуючих настороженість у відношенні до них. Не дивно, що ті, кому представники знака дають рекомендації, часто вже не дослухаються до них, а даремно: дотримуючись їх, вони могли б вибратися з непростої ситуації.

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