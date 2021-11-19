Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять коштовності більше за інших

Прийнято вважати, що ювелірні прикраси люблять усі, і це справді так – встояти перед їхньою красою складно.

Проте є люди, які буквально не можуть без них прожити, і жодна сила волі не допомагає їм приборкати свою пристрасть. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять коштовності більше за інших.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви люблять коштовності, оскільки тільки вони можуть відтінити їхню королівську велич — в тому, що вона їм притаманна, представники знака не сумніваються ні хвилини. Не дивно, що для власної прикраси вони, як правило, вибирають діаманти: як кажуть, чим більше шику та блиску, тим краще – у оточення не повинно бути сумнівів у тому, з ким вони, власне, мають справу. Цікаво, що через брак діамантів Леви погодяться і на стрази – головне, щоб вони іскрилися і переливались.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять коштовності, оскільки вважають, що завдяки їм вони можуть дивитися на оточення – особливо тих, у кого таких прикрас немає, – згори донизу. Представникам знака лестить той факт, що вони в цьому сенсі відрізняються від інших, оскільки зуміли заробити або отримати в подарунок такі не тільки дорогі, а й гарні речі, адже, як правило, вони обирають коштовності, які є справжніми витворами мистецтва – ширвжиток їм нецікавий.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби не просто купують коштовності – вони вкладають у них зароблені гроші, оскільки впевнені: золото та каміння завжди будуть у ціні. Звичайно, вони із задоволенням їх носять – водночас, чим дорожчий і багатший вигляд мають їхні прикраси, тим краще: нехай оточення їм заздрить. Але ще більше вони люблять у вільний час перебирати свої скарби, думаючи про те, що у складні часи вони не пропадуть: віднесуть прикраси до ломбарду та протримаються необхідний час.

Читайте також: