Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які люблять літо більше за інших

Літо — найприємніша і безтурботна пора року, яку, як нам здається, не можна не любити.

Проте хтось ставиться до нього досить прохолодно, а хтось обожнює його і щиро сумує, коли воно закінчується. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять літо більше за інших.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни — знак молодого і зухвалого вогню — чекають на літо з нетерпінням: їм подобається все — і спека, що останні роки супроводжує цю пору, яка займає вже не три місяці, а п'ять, а часом і все півроку, і дощі, і щедрий врожай овочів і фруктів. Вони з задоволенням ніжаться на сонці, насичуються як його доброчинною енергією, так і вітаміном D, який в ковідні часи вкрай необхідний організму.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви обожнюють літо за можливість виходити в світ частіше, ніж в інші пори року, а разом і демонструвати всі численні вбрання, які не треба приховувати під плащами і пальтами. Зазвичай, за сезон представники знака встигають вдягти все, що зберігається у них в шафах, створюють найрізноманітніші, але неодмінно елегантні образи. Згодом — восени і взимку — в очікуванні нового літа про ці виходи їм нагадують численні фотографії.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці обожнюють літо через свою пристрасть до подорожей — вони абсолютно справедливо вважають, що пересуватися світом в теплу пору року значно приємніше і зручніше, ніж в холодну. Прилітати з жарких країн додому, де лежить сніг, а іноді і стоїть мороз, — не найбільше задоволення для представників знака. До того ж літо сприятливіше для відпочинку на морських курортах, без якого вони не уявляють свого життя, ніж інші пори року.

Прогнози на тиждень:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання