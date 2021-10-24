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Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які люблять обговорювати інших

Астрологиня назвала знаки Зодіаку, які люблять обговорювати інших

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Обговорюючи інших, ми підсвідомо піднімаємо власну самооцінку за рахунок самооцінки інших людей.

Втім, іноді у такої поведінки є і інші причини, але бажання обговорювати — і засуджувати — інших незмінно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які люблять засуджувати інших.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки як один з найвразливіших і недовірливих знаків Зодіаку за допомогою обговорення — і засудження — інших людей не тільки знімають стрес, але і виліковують себе від нанесених їм іншими людьми моральних травм. У своєму стражданні вони намагаються досягти дна, щоб, відштовхнувшись від нього, виплисти на поверхню і забути про завдані їм образи. І, поки інші вчаться співіснувати з ними, представники знака йдуть по життю далі без нічого.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви ніколи в цьому не зізнаються, але обговорення — і засудження — людей, які, як їм здається, вчинили неправильно, є їхньою пристрастю. Причому роблять вони це, якщо можна так сказати, із любові до мистецтва: їм подобається "препарувати" вчинки інших людей і робити з них висновки. До честі представників знака треба сказати, що так само, як до інших, вони упереджені і до самих себе — вони вчаться не тільки на чужих, а й на своїх власних помилках.

Козеріг (22.12 — 20.01)

Козероги, незважаючи на зовнішню суворість, в душі люди доброзичливі, тому, обговорюючи кого-небудь, вони, зазвичай, керуються бажанням допомогти людині, нехай навіть і таким — оригінальним — способом. Тому до зауважень представників цього знака необхідно ставитися уважно і по можливості дотримуватися їхніх рекомендацій — згодом можна буде сказати спасибі Козерогам за своєчасну критику.

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