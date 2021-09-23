Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять подорожувати

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять подорожувати

Credits

Прийнято вважати, що подорожувати люблять всі представники зодіакального кола.

Проте одні легкі на підйом і вирушають в поїздки запершої ж вдалої можливості, а інші вважають за краще літакам, поїздам і готелям домашній затишок. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять подорожі.

  • Чорний Місяць — уособлення зла: астрологиня розповіла, як він впліває на наше життя
  • Які знаки зодіаку притягують гроші

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці за правом посідають перше місце в рейтингу любителів подорожей — вони легкі на підйом і вирушають у поїздки, тільки-но випадає така можливість. А якби була їхня воля, вони і жили б у подорожі — зрозуміло, якби дозволяли фінанси. Представників знака не бентежать ні складності, які можуть виникнути під час переїздів з міста до міста, ні сумнівний затишок двозіркових готелів. Головне для них — нові враження, які і дають їм подорожі, до того ж після них так приємно повертатися додому.

  • Кому з ким жити: які пари знаків зодіаку мають ідеальну сумісність
  • Найревнивіші знаки зодіаку: астрологиня розповла, кого краще не дражнити

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — знак досить легковажний, тому для них нічого не варто знятися з місця і вирушити в подорож. Щоправда, миритися водночас з незручностями вони не згодні: якщо вони вирушають у політ, то викнятково бізнес-класом, а готелям надають перевагу винятково п'ятизірковим. Ну а метою їхніх поїздок, як правило, стає не тільки зміна "картинки" за вікном, а й долучення до світових художніх цінностей — представників знака часто можна побачити в музеях і виставкових залах. Не оминають вони і магазини — приємно привезти додому щось таке, чого немає в інших.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви люблять подорожувати, але тільки в тому разі, якщо вони можуть вирушити туди не на самоті, а в компанії коханої людини: в такому разі їм все здається більш яскравим — і небо, і море, і пам'ятки того місця, яке вони відвідують. Втім, поїздки можуть бути для представників знака не самоціллю, а способом зустрітися з коханою людиною, що живе в іншому місті або країні. Так, вони легко можуть кожні вихідні їздити — або літати — на романтичний вікенд, а потім повертатися назад.

Читайте також: Астрологиня назвав найбільш легковажні знаки зодіаку

Більше гороскопів шукайте в розділі " Астрологія "

Наступна публікація