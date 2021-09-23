Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять подорожувати

Прийнято вважати, що подорожувати люблять всі представники зодіакального кола.

Проте одні легкі на підйом і вирушають в поїздки запершої ж вдалої можливості, а інші вважають за краще літакам, поїздам і готелям домашній затишок. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять подорожі.

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Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці за правом посідають перше місце в рейтингу любителів подорожей — вони легкі на підйом і вирушають у поїздки, тільки-но випадає така можливість. А якби була їхня воля, вони і жили б у подорожі — зрозуміло, якби дозволяли фінанси. Представників знака не бентежать ні складності, які можуть виникнути під час переїздів з міста до міста, ні сумнівний затишок двозіркових готелів. Головне для них — нові враження, які і дають їм подорожі, до того ж після них так приємно повертатися додому.

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Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — знак досить легковажний, тому для них нічого не варто знятися з місця і вирушити в подорож. Щоправда, миритися водночас з незручностями вони не згодні: якщо вони вирушають у політ, то викнятково бізнес-класом, а готелям надають перевагу винятково п'ятизірковим. Ну а метою їхніх поїздок, як правило, стає не тільки зміна "картинки" за вікном, а й долучення до світових художніх цінностей — представників знака часто можна побачити в музеях і виставкових залах. Не оминають вони і магазини — приємно привезти додому щось таке, чого немає в інших.

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Лев (23.07 — 21.08)

Леви люблять подорожувати, але тільки в тому разі, якщо вони можуть вирушити туди не на самоті, а в компанії коханої людини: в такому разі їм все здається більш яскравим — і небо, і море, і пам'ятки того місця, яке вони відвідують. Втім, поїздки можуть бути для представників знака не самоціллю, а способом зустрітися з коханою людиною, що живе в іншому місті або країні. Так, вони легко можуть кожні вихідні їздити — або літати — на романтичний вікенд, а потім повертатися назад.

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