Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять посміятися з інших

Люди з гумором завжди привертають до себе увагу оточення — світогляд, що дозволяє їм бачити кумедне, примиряє з нашим недосконалим світом.

Однак, якщо почуття гумору має недобра людина, вона навряд чи принесе комусь позитивні емоції, оскільки може — жартома і мимохіть — знижувати їхню самооцінку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які люблять посміятися з інших.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби — за всієї їхньої вразливості та романтичності — люди не найдобріші, що вони час від часу і демонструють оточенню. Представники знака вміють помічати риси, яких людина соромиться, і точно знають, як їх висміяти. До того ж їхні "жарти" можуть бути дуже неприємними, від них людині, що зазнала висміювання, довго буде ніяково, як, втім, і тим, хто стане його свідком — задоволеними, схоже, залишаться тільки самі представники знака.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята мають почуття гумору, яке дозволяє їм дивитися на світ з оптимістичної точки зору, що тішить оточення, але до того моменту, поки представники не починають висміювати його самого. Треба визнати, що вони ніколи не роблять цього без приводу — у людини, яка стає об'єктом насмішок представників знака, дійсно є недоліки, які стали підставою для жартів, так що не варто на них ображатися — краще їх виправити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, почуття гумору яких настільки гостре, що об нього можна порізатися (зрозуміло, в переносному сенсі), використовують його як знаряддя помсти. Затамувавши на когось зло, вони деякий час вичікують, а потім, вибравши найбільш вдалий, на їхній погляд, момент, завдають точний і сильний удар, який надовго — якщо не назавжди — проробляє пролом в самооцінці людини. Звичайно, можна спробувати "вдарити" представника знака у відповідь, але краще все-таки не виводити його з себе.

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