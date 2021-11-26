Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять серіали більше за інших

Мильні опери давно стали невід'ємною частиною нашого життя – уявити без них практично неможливо.

Але якщо одні глядачі дивляться їх час від часу, то інші — зрозуміло, за такої можливості — практично не відходять від екрану. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять серіали більше за інших.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята люблять серіали, які розповідають про світське життя, – це можуть бути історичні, костюмні хроніки та сімейні саги, що захоплюють історію життя кількох поколінь. Представників знака у цих картинах цікавить все: предмети інтер'єру, правила етикету, старовинні вбрання та світські діалоги. До того ж вони не лише ставлять себе на місце героїв таких картин, а й намагаються почерпнути щось цікаве – те, що можна використати у своєму житті.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особи сентиментальні, тому із задоволенням дивляться серіали, адже історії, які в них розповідають, вкрай рідко трапляються у реальному житті. Такі мильні опери відволікають їх від реального життя, піднімають настрій та примиряють із навколишньою дійсністю. Найбільше представники знака люблять мелодрами та казки: над першими можна досхочу поплакати, а, насолоджуючись іншими, мріяти про те, що, здавалося б, є нездійсненним бажанням.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців стосовно серіалів можна розділити на дві – зрозуміло, умовні – категорії. До першої належать ті, хто любить дивитися містичні серіали та мильні опери у стилі фентезі, а до другої – шанувальники детективів та бойовиків. У будь-якому разі такі фільми відволікають представників знака від реальності, особливо якщо вона залишає бажати кращого, і покращують їм настрій, коли він є не найкращим та загрожує ускладненнями аж до депресії.

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