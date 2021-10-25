Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять влаштовувати сюрпризи

Сюрпризи люблять всі, а ось влаштовувати їх вдається далеко не всім.

Для цього потрібні певні якості: щедрість, доброзичливість і організаторські здібності. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять влаштовувати сюрпризи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії вважають, що життя — це феєрверк приголомшливих і захопливих подій, які вони самі часто й організовують. На їхній погляд, справжній сюрприз — це театральна вистава з вбраними в карнавальні костюми акторами і клоунами, мішура, блискітки і повітряні кульки, які повинні підняти настрій не тільки тому, кому сюрприз призначений, але і всім, хто його оточує. Організовуючи таке дійство, вони враховують всі деталі, тому воно виходить бездоганним.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, відомі широтою своєї душі, люблять свята, частиною яких для них є і сюрпризи, тому вони легко витрачають на їхню організацію як час, так і гроші. Для цього є пояснення: представники знака самі є активними учасниками цих дійств, тому можна сказати, що вони приносять задоволення не тільки іншим, але й собі — радісно передчувають його і активно в ньому беруть участь. Найбільше вони люблять сюрпризи, пов'язані з романтичними подорожами і пригодами.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби люблять влаштовувати сюрпризи оточенню — передусім коханим, але для них важливо не задоволення, яке всі, включно з ними самими, водночас отримують, а похвала, яку вони хочуть почути. Вони дуже засмучуються, якщо їхні зусилля виявляються неоціненими, до того ж можуть затаїти образу надовго і час від часу нагадувати людині, яку хотіли облагодіяти, про те, якою невдячною вона виявилася.

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