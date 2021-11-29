Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають найбільш красиве і доглянуте волосся

Як відомо, не буває негарних жінок – бувають невдалі зачіски, тому не варто ними нехтувати.

Проте далеко не всі можуть похвалитися розкішними локонами. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають найкрасивіші і доглянуті локони.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, впевнені у своєму царському – не за народженням, а на переконання – походженні, вважають, що гідні всього найкращого, і волосся в цьому ряду займає не останнє місце. Треба визнати, що представники цього знака отримують прекрасну шевелюру від народження – саме волосся є його головною привабливою рисою, яку вони часто жартома називають "лев'ячою гривою". Але й віддати їм належне теж необхідно: вони доглядають за локонами, застосовуючи водночас найдорожчі косметичні засоби.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви взагалі люблять і вміють доглядати за своєю зовнішністю і витрачають на це заняття кожну вільну хвилину. Проте саме волосся для представників знака – візитівка, тому вони приділяють їм особливу увагу. Ви ніколи не побачите їх з немитим волоссям, вони вчасно зафарбовують відросле коріння і зістригають кінчики — помилок вони не припускаються, адже їхній зовнішній вигляд, незважаючи ні на що, повинен бути бездоганним, і цьому не завадить навіть каміння, що падає з неба.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – знак, представники якого є, образно кажучи, творцями та "інженерами" власної зовнішності. До отриманих від народження розкішних зовнішніх даних вони ставляться як до подарунку долі, але, якщо ті будуть мізерними, представники знака теж засмучуватися не стануть, а вичавлять із них все, що можна — як сік з лимона. І навіть якщо у них на голові волосся, за словами Жванецького, "залишилося на одну заварку", вони придумають таку зачіску, що оточенню залишиться тільки захоплюватися.

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