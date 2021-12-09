Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають чайлдфрі

Рух чайлдфрі зараз уже не такий потужний, як ще років двадцять тому, але люди, які відмовляються мати дітей, не перевелися.

Роблять вони це з різних причин, і це їхній вибір — ніхто не може їх засуджувати за нього, проте одні роблять його частіше, ніж інші. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають чайлдфрі.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви дуже люблять себе, щоб ділити це почуття з кимось іншим. Зрозуміло, далеко не всі представники знака свідомо залишаються бездітними, проте найбільше чайлдфрі саме серед них. Коли в будинку немає дітей, ніхто не бруднить одяг та білизну, не б'є посуд і не розкидає іграшки та речі – за ними не потрібно ходити, щоб постійно виправляти наслідки їхньої прокази. Отже, можна приділити час собі, що є найприємнішим заняттям для представників цього знака.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги байдужі до маленьких дітей. Вони починають виявляти до них інтерес, коли ті досягають підліткового, а ще краще – юнацького віку. Тоді стає зрозуміло, що вже більш-менш сформувався їхній характер, та й розмовляти з ними можна на різні теми. Якби дітей можна було отримувати вже сформованими людьми, представники цього знака були б найбільш дітолюбними людьми, але оскільки їх "видають" у пологовому будинку немовлятами, Козороги не поспішають їх заводити.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, загалом, люблять дітей, але найчастіше змагаються з ними щодо уваги своєї другої половинки: малюками треба займатися, а представники цього знака вважають за краще, щоб няньчилися з ними – до того ж робили це в будь-якому їхньому віці. Їм подобається, коли їм готують сніданок, дбають про те, щоб вони були одягнені за погодою, телефонували їм кілька разів на день і цікавилися, як у них справи. Дітям у таких взаєминах, як правило, немає місця, тому Риби – якщо, звичайно, вони мають таку можливість – воліють їх не заводити.

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