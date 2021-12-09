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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають чайлдфрі

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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають чайлдфрі

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Рух чайлдфрі зараз уже не такий потужний, як ще років двадцять тому, але люди, які відмовляються мати дітей, не перевелися.

Роблять вони це з різних причин, і це їхній вибір — ніхто не може їх засуджувати за нього, проте одні роблять його частіше, ніж інші. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають чайлдфрі.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви дуже люблять себе, щоб ділити це почуття з кимось іншим. Зрозуміло, далеко не всі представники знака свідомо залишаються бездітними, проте найбільше чайлдфрі саме серед них. Коли в будинку немає дітей, ніхто не бруднить одяг та білизну, не б'є посуд і не розкидає іграшки та речі – за ними не потрібно ходити, щоб постійно виправляти наслідки їхньої прокази. Отже, можна приділити час собі, що є найприємнішим заняттям для представників цього знака.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги байдужі до маленьких дітей. Вони починають виявляти до них інтерес, коли ті досягають підліткового, а ще краще – юнацького віку. Тоді стає зрозуміло, що вже більш-менш сформувався їхній характер, та й розмовляти з ними можна на різні теми. Якби дітей можна було отримувати вже сформованими людьми, представники цього знака були б найбільш дітолюбними людьми, але оскільки їх "видають" у пологовому будинку немовлятами, Козороги не поспішають їх заводити.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, загалом, люблять дітей, але найчастіше змагаються з ними щодо уваги своєї другої половинки: малюками треба займатися, а представники цього знака вважають за краще, щоб няньчилися з ними – до того ж робили це в будь-якому їхньому віці. Їм подобається, коли їм готують сніданок, дбають про те, щоб вони були одягнені за погодою, телефонували їм кілька разів на день і цікавилися, як у них справи. Дітям у таких взаєминах, як правило, немає місця, тому Риби – якщо, звичайно, вони мають таку можливість – воліють їх не заводити.

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